Muğla'da otel servisi minibüsünün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otel servisi minibüsü, Hisarönü Mahallesi Asparan mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 6 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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