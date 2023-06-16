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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

AA

Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü

Tilkicik Koyu'ndaki makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ve Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) envanterine giren yangın söndürme helikopteri "NEFES" ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine ait 4 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Ekiplerin çabalarıyla yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangın makilik alanda zarara yol açtı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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