Bodrum ve Marmaris'te öğrenciler karnelerini aldı

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MUĞLA (AA) - Bodrum ve Marmaris ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

Bodrum ilçesinde 116 okulda, 27 bin 743 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Pınarlıbelen Nilgün-Dr.Kerim Cangır İlkokulu/Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katılan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, 3. sınıf ve 6. sınıf öğrencilerinin sınıflarını ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Öğrencilere karnelerini ve hediyelerini takdim eden Bayar, tatili en iyi şekilde değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.



Karne dağıtım töreninden sonra Pınarlıbelen Nilgün-Dr.Kerim Cangır İlkokulu/Ortaokulu okul idaresi ve öğretmenleriyle bir araya gelen Bayar ve Aldal öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini aldılar, eğitim öğretim yılı süresince emek ve özverili gayretlerinden ötürü okul idaresi ve öğretmenlerine teşekkür ettiler. Daha sonra öğrenci velileri ile sohbet ettiler.

Marmaris ilçesinde de 80 özel ve resmi eğitim kurumunda, 15 bin 749 öğrenci karne sevinci yaşadı. Öğrencilerle birlikte 1114 öğretmende tatile girecek.

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