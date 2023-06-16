Muğla'da jet ski kazasında yaralanan iş insanı hayatını kaybetti

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde iş insanı Yalçın Gümüşsoy, kullandığı jet skinin tekne halatına çarparak devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İlçede tatil yapan Yalçın Gümüşsoy, jet skiyle denize açıldı. Gümüşsoy'un kullandığı jet ski, bir süre sonra Hamam Koyu'nda bir teknenin halatına takılarak devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralının başka bir bot vasıtasıyla Sarsala Koyu'na intikal ettirildiği ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.



Burada Sahil Güvenlik botunda sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Gümüşsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İş insanı Gümüşsoy'un cenazesi, ekipler tarafından karaya getirildi. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemesi yapılan Gümüşsoy'un cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.