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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla ilk 5 ayda 306 bin İngiliz turisti ağırladı

AA

Muğla ilk 5 ayda 306 bin İngiliz turisti ağırladı

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ/SABRİ KESEN - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'da bu yılın 5 aylık döneminde tatil yapan yabancı turistlerin yarısından fazlasını İngilizler oluşturdu.

Doğal güzellikleri ve antik kentleriyle dikkati çeken 350 bin yatak kapasiteli Muğla, bu yıl da yerli ve yabancı çok sayıda misafiri ağırlıyor.

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ünlü destinasyonlara sahip bölgeyi tercih eden turistler arasında İngilizler yine ilk sırada yer alıyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, kente çok sayıda ülkeden turist geldiğini söyledi.

Misafirlerin en iyi şekilde ağırlandığını belirten Toprak, "1 Ocak-31 Mayıs döneminde kente gelen turist sayısı 585 bin 108'e ulaştı. Bunun 306 bin 312'sini İngilizler oluşturdu. İngiltere Muğla ve Türkiye için bir ana pazar. İngiltere'den sonra en fazla turist 50 bin 364 kişiyle Rusya, 37 bin 405 kişiyle Polonya, 29 bin 702 kişiyle Almanya, 19 bin 17 kişiyle Hollanda ve 142 bin 308 kişiyle diğer ülkelerden gelen turistlerden oluşuyor." dedi.

Toprak, yabancı turist sayısındaki artışın gelecek aylarda devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın geçen yıl yaklaşık 3 milyon turist ağırladığını vurgulayan Toprak, Kurban Bayramı dolayısıyla da otellerde her geçen gün doluluk oranlarının arttığını ve bayramda konaklama tesislerinin dolu olacağını söyledi.

- İngiltere'siz bir Muğla düşünülemez

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, İngiltere'nin Muğla ve Türkiye için de en büyük kaynak pazarlarından biri olduğunu söyledi.

Bodrum, Fethiye ve Marmaris’i domine eden pazarın İngiltere olduğunu vurgulayan Bülbüloğlu, "İngiltere'siz bir Muğla düşünülemez. Dalaman bölgesi İngiltere'de en popüler turizm bölgesi olarak gözüküyor. Marmaris'te İngiliz'in girmediği hiçbir otel yok. Her otelin yüzde 70-75'i İngiliz misafirlerden oluşur. Dolayısıyla İngiliz misafirlerle Marmaris birbirileriyle örtüşmüş durumda. 20 senedir bu durum büyüyerek gidiyor." dedi.

İngiltere'deki bütün tur operatörlerinin Marmaris'e özel ilgisi olduğunu dikkati çeken Bülbüloğlu, büyük bölümünün uçuşlarının Dalaman, tercihlerinin ise Marmaris olduğunu kaydetti.

Marmaris'in İngiltere pazarında 2024 yılı için satışa açıldığına işaret eden Bülbüloğlu, " Rezervasyonları 2024 yılına alıyoruz. Sayılardan görüyoruz ki gelen turistin yüzde 60'ı İngiliz. Bunun büyük bölümü Marmaris'e geliyor. Bizim için en önemli pazar. Mart ve kasım ayını da sezonun içine katacağız. Gönül ister ki 12 ay İngilizlerin geldiği günler olsun. Bunun için bütün paydaşlar çalışıyor." diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ise Muğla ve Marmaris’te İngilizlerin olmaması durumunda turizmin yara alacağını kaydetti.

İngiltere'den gelen turistin büyük bölümünün Marmaris'i tercih ettiğini anlatan Esin, şöyle konuştu:

"Turizme iyi başlangıç yaptık ama deprem ve seçim turizmi etkiledi. Turist geldi ama kazanç aynı oranda sağlanamadı. Harcamalarında düşüş oldu. İngiltere en büyük pazarımız. Pazarı çeşitlendirmek lazım. TÜRSAB olarak bunun için çalışma içerisindeyiz. Beklentilerimiz oldukça yüksek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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