Fethiye'de otomobilin çarptığı depremzede çocuk öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 15 yaşındaki depremzede çocuk hayatını kaybetti.

Y.Ç.İ'nin kullandığı 48 HJ 578 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Mezarlık Kavşağı'nda, trafik ışıklarındaki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan İlke Yeşilkaya'ya (15) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Yeşilkaya'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



Yeşilkaya'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ailesiyle Hatay'dan Fethiye'ye geldiği öğrenildi.

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