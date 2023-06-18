Datça'da bıçaklanarak öldürülen kadının damadı ile kızı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülen kadının damadı ile kızı tutuklandı.



Kızlan Mahallesi'nde yaşayan Sevgi Ağı'nın (58) evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan damadı A.M.T. ile kızı Ö.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Kızlan Mahallesi'nde dün bir evden kavga sesleri geldiği ihbar üzerine belirlenen adrese giden ekipler, Sevgi Ağı'nın cesedini bulmuştu. Ağı'nın kavga ettiği belirtilen damadı A.M.T. ile kızı Ö.T. gözaltına alınmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.