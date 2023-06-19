Datçalı öğrenciler, Köyceğiz ve Ortaca'da kültür gezisi yaptı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinden bir grup öğrenci, Köyceğiz ile Ortaca'da düzenlenen tarih ve kültür gezisine katıldı.

Datça Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen, lise ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı gezide ilk durak Köyceğiz ilçesindeki Kaunos Antik Kenti oldu.

Antik kent hakkında bilgi alan öğrenciler, kazı çalışmalarını da gözlemledi.

Gezi kapsamında ikinci durak ise Dalyan ve İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi oldu.

Öğrenciler, deniz kaplumbağalarının yaşamı, korunması ve önemi hakkında merkez görevlilerinden bilgi aldı.

Datçalı öğrencilere, Köyceğiz Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllüleri eşlik etti.

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