Fethiye'de depremzede çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle çarptığı 15 yaşındaki depremzede çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Fethiye-Antalya kara yolunda dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Y.Ç.İ, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kazada yaşamını yitiren İlke Yeşilkaya'nın (15) cenazesinin toprağa verilmek üzere Hatay'a gönderildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'dan ailesiyle Fethiye'ye gelen Yeşilkaya'ya, Mezarlık Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında Y.Ç.İ'nin kullandığı otomobil çarpmıştı. Yeşilkaya, kaza yerinde hayatını kaybetmiş, otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.

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