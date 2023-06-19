Bodrum'da babalar ile çocukları kampta ağırlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Babalar Günü" dolayısıyla 27 baba ve 32 çocuk kampta konuk edildi.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Garaova Tarım Park'ta gerçekleşen etkinlikte, çocuklar babalarıyla çadırlarını kurduktan sonra parkta bulunan Yörük çadırında bir araya geldi.

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı kampta yarışmalar da düzenlenirken koordinasyon, konsantrasyon, odaklanma, zamanlama, iletişim gerektiren ve ekip ruhunu güçlendiren oyunlar oynandı.

Babalar ve çocuklar bilye, denge oyunları, kelime avı gibi oyunlar ile eğlenirken A4 kağıtlardan en yüksek kuleyi yapmak için yarışan takımlar renkli görüntüler oluşturdu. Babalar Kampı katılımcıları, açık hava sinema keyfi ile günü tamamladı.

Kampın ikinci gününe Etrim Kale Dağı eteklerinde yürüyüş ile başlayan kamp katılımcıları, denge ve konsantrasyona yönelik takım oyunlarına devam etti. Çocuklar ve babalar, daha sonra çiçek dikim etkinliğine katıldı.

Günün son etkinliğinde ise katılımcılar, su oyunları oynarken kendilerine dağıtılan su tabancaları ile su savaşı yaparken çocuklar kadar babalar da büyük heyecan yaşadı.

Kampı ziyaret eden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

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