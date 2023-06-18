GÜNCELLEME - Fethiye'de depremzede çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle çarptığı 15 yaşındaki depremzede çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Fethiye-Antalya kara yolunda dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Y.Ç.İ, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- "Kaza olmasaydı, bugün yeni yaşını kutlayacaktı"



Kazada yaşamını yitiren İlke Yeşilkaya'nın (15) cenazesinin toprağa verilmek üzere Hatay'a gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, ilçedeki Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Yeşilkaya'nın bir gün sonra doğum gününü kutlamaya hazırlanırken kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Okul Müdürü Alparslan Selçuk, AA muhabirine, kazada öğrencilerinin vefat etmesinin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Yeşilkaya'nın arkadaşlarıyla uyumlu, öğretmenleri tarafından beğenilen başarılı bir öğrenci olduğunu ifade eden Selçuk, "Öğrencimizin bugün doğum günü olduğunu öğrenince üzüntümüz katbekat arttı. İlke, doğum günü 19 Haziran'dan bir gün önce yaşamını yitirdi. Kaza olmasaydı, bugün yeni yaşını kutlayacaktı. Öğrencimize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'dan ailesiyle Fethiye'ye gelen Yeşilkaya'ya, Mezarlık Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında Y.Ç.İ'nin kullandığı otomobil çarpmıştı. Kız çocuğu kaza yerinde hayatını kaybetmiş, otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.