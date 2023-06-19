Marmaris'te sahildeki çantaların çalınması güvenlik kamerasında

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize girenlerin sahilde bıraktıkları çantalarının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den voleybol turnuvası için gelen iki sporcunun 18 Haziran'da denizde yüzerken plajdaki çantalarının çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polisler, bir kadın ve erkeğin çantaları çaldığını tespit etti.

Kimliği belirlenen şüpheliler H.Y. ve Z.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinden başka iki kişiye ait cep telefonu, altın yüzük ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, şüphelilerin voleybolcuların çantalarını çaldıktan sonra arka arkaya yürüyerek ilerledikleri anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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