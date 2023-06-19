Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ölüdeniz Mahallesi Gemiler Koyu mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 1 helikopter, arazöz ve orman işçileriyle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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