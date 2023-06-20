Muğla'da hasta taşıyan ambulans kavşakta otomobille çarpıştı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde hasta taşıyan ambulansın otomobille çarpışması sonucu hasar oluştu.

Manisa'dan aldığı bir hastayı Antalya'nın Kaş ilçesine götüren Kürşat Alkiraz yönetimindeki 07 SDG 12 plakalı 112 Acil Sağlık ambulansı, Gökova Bulvarı'ndaki kavşakta Ahmet Sözen'in kullandığı 06 DLT 242 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrilirken otomobil de yoldan çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine başka ambulans ve polis ekibi gönderildi.

Kazada, ambulansta ve otomobilde yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

Yaklaşık yarım saat trafiğin kontrollü sağlandığı yol, kazaya karışan ambulans ve otomobilin kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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