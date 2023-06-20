Mutfakta engel tanımayan özel bireyler sertifikalarını aldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da zihinsel engelliler için düzenlenen "Kahvaltı Hazırlama ve Servis Hizmetleri" kursunu başarıyla tamamlayan özel bireyler, sertifikalarını Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan aldı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Menteşe Halk Eğitimi Merkezi ve Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde hafif ve orta düzey engelli bireyler için kahvaltı hazırlama ve servis hizmetleri kursu düzenlendi.

Üç ay süren kursu başarıyla bitiren engelli bireyler için Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sertifika töreni düzenlendi.

Etkinlikte mutfakta engel tanımayan kursiyerler, yaklaşık üç ay boyunca edindikleri bilgi ve tecrübelerin ışığında hazırladıkları kahvaltıyı misafirlerine servis etti.

Törende konuşan Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, kursun düzenlenmesinde ve çocuklarına destek olma noktasında kendilerine destek veren Vali Tavlı ve yetkililere teşekkür etti.

Program sonunda Vali Orhan Tavlı, kursu başarıyla bitiren özel bireylere sertifikalarını verdi.





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