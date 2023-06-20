Muğla'da yanan depodaki kedi yavrusu kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir depoda çıkan yangından kurtarılan kedi yavrusu, sahibine teslim edildi.

Akarca Mahallesi'ndeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan eşyaların arasında bulunan bir kedi yavrusu da itfaiye ekibince kurtarıldı.

İlk müdahalesi itfaiye ekiplerince yapılan kedi yavrusu, sahibine verildi.

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