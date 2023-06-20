Bodrum'da adada yaralanan kişiye tıbbi tahliye

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde adada yaralanan kişi botla tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum Görecek Adası'nda bir kişinin yaralandığı ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti.

Bacağından yaralandığı ifade edilen kişiye tıbbi tahliye yapıldı.

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