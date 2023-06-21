Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Seydikemer Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hakkında "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M. Kadıköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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