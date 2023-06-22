Muğla'da jandarma ekipleri bin 386 düzensiz göçmen yakaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'da jandarma ekipleri tarafından 1 Mayıs-19 Haziran'da yürütülen denetimlerde bin 386 düzensiz göçmen yakalandı, 42 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla yürütülen denetimlerde 138 olaya müdahale edildi.

Denetimlerde bin 386 düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderim Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 65 şüpheliden 42'si tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen araçlara ise 1 milyon 244 bin lira cezai işlem uygulandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.