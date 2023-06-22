Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli yakalandı

Karadağ nerede, hangi kıtada yer alır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın 6 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 30 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Menteşe, Yatağan, Fethiye, Seydikemer, Bodrum ve Köyceğiz ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, farklı miktarlarda uyuşturucu, bin 624 sentetik hap, 50 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.