Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişe aracılık ettikleri belirlenen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Ula ilçesi Gölcük mevkisinde kapalı kasa minibüsü durdurdu.

Yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı. Karakola götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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