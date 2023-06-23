Muğla'da iş adamına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 5 zanlı daha tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş adamına silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.



İlçede geçen yıl bir iş adamına otomobilinde silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili soruşturmayı genişleten Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı eylemin içerisinde olan ve yardım ettiği tespit edilen 6 şüphelinin daha yakalanması için Muğla, İstanbul, Samsun ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A, Y.H, Ö.M.O, R.D. ve M.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş adamının yara almadan kurtulduğu saldırının ardından şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler S.S, M.K, F.Ç. ve F.Ç'yi gözaltına almıştı.



Şüphelilerden M.K. ile S.S. sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, F.Ç. ile F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



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