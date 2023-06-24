Muğla'da kaçak içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde durdurulan bir araçta 157 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 157 şişe kaçak içki ele geçirildi. Otomobil sürücüsü F.K. gözaltına alındı.





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