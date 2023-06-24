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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Labirent görünümlü Dalyan sazlıklarında bayram hareketliliği yaşanıyor

AA

Labirent görünümlü Dalyan sazlıklarında bayram hareketliliği yaşanıyor

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen Dalyan Kanalı'nın labirent görünümlü sazlıkları, Kurban Bayramı'nda misafirlerinin öncelikleri arasında yer alıyor.

Kaunos Antik Kenti ile tarihi açıdan da zengin Dalyan, deniz ve gölün birleşiminde yer alan İztuzu Plajı'ndaki kumsalı ile tatilcilerin beğenisini kazanıyor.

Yurt dışı ve yurt içinden tatilini geçirmek için gelen turistlerin tercih ettiği bölgede, havadan bakıldığında labirenti andıran sazlık alanlar yer alıyor.

Dalyan Mahallesi'nden İztuzu Plajı'na hareket eden turistler, sazlıklar arasında balıkçılları, caretta carettaları ve Dalyan kefalini izleyerek turu tamamlıyor. Kanal, çok sayıda nadir bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor.

Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen ve her yıl 1 milyonun üzerinde turisti ağırlayan Dalyan Kanalı'nda Kurban Bayramı öncesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

İlkbaharda yeşilin her tonunu sergileyen sazlıklar, sonbaharda sarının hakimiyetiyle turistlere kendini gösteriyor.

Günübirlik tura katılan yabancı turistler, Köyceğiz Gölü'nün fazla suyunu Dalyan Kanalı aracılığıyla Akdeniz'e götürmesine de şahit oluyor.

TÜRSAB Fethiye Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Üyesi ve Ortaca Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Özay Akdoğan, AA muhabirine, Dalyan'ın coğrafi konumuyla Ege'nin incisi olduğunu söyledi.

Akdoğan, 21 kilometrelik Köyceğiz Gölü'nün nehir yoluyla Güney Ege'ye aktığı Dalyan Kanalı'ndan geçerken tarihi yapıların yanı sıra balık türleri, sıcak su kaynakları, çamur banyoları, deniz kablumbağalarını da görmenin mümkün olduğunu belirterek, yolculuğun sonunda ziyaretçilerin dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda denize girdiğini aktardı.

Labirent görünümlü sazlıkların arasında turistlerin, doyumsuz bir yolculuğa çıktığını belirten Akdoğan, "Dalyan ve Köyceğiz'de 491 teknemiz sezona hazır. Her sabah tura çıkan teknelerimiz misafirlerimizi ağırlıyor. Günde yaklaşık 5 bin kişi bölgeyi ziyaret ediyor. Sezonda 1 milyon 200 bin ziyaretçi bölgemizi geziyor." dedi.

- "Burası doğal yaşamın kendisini gizlediği önemli bir alan"

Dalyan sazlıklarının nehri filtre ettiğini vurgulayan Akdoğan, kanalda 2 bin 200 sazlığın birleştiği deltayı görmenin mümkün olduğunu, seyir yapan teknelerin de labirent görünümlü sazlıkların arasından geçtiğini kaydetti.

Sazlıkların sadece görsellik teşkil etmediğine işaret eden Akdoğan, şunları anlattı:

"Sazlıklar aynı zamanda nehrin filtresi, nehrin akciğerleri. Sazlıkların arasında yaşayan mavi yengeçler ve balık çeşitleri var. Özellikle caretta carettaların bu bölgede yoğun olmasının en büyük sebebi ise onları besleyen mavi yengeçlerin sazlıkların içinde yaşaması ve besin kaynaklarını buradan karşılaması. Burası doğal yaşamın kendisini gizlediği önemli bir alan. Bu da bölgeyi cazip hale getiriyor."

Bölgede mart ayından kasım sonuna kadar turların yoğun şekilde yapıldığını vurgulayan Akdoğan, Kurban Bayramı'nda bölgedeki otellerin de büyük bölümünün dolu olduğunu, turlara da rağbet gösterildiğini dile getirdi.

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