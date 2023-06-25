Muğla'da kamyonetin kasasında 41 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonetin kasasında 41 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri kamyoneti Bafa yol kontrol noktasında durdurmak istedi.

Sürücüsü "Dur" ihtarına uymayan kamyoneti takibe alan ekipler, aracı durdurdu.

Kamyonetin üzeri brandayla kaplı kasasında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Karakola götürülen bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Yasa dışı geçişe aracılık ettikleri belirlenen M.B.G. ve E.S.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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