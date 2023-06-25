Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, ilçeye gelerek uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen İran uyruklu M.R. ve E.S, kaldıkları otelin odasında yakalandı.

Odada ve zanlıların üst aramalarında, 141 parça 722 gram reçine esrar ele geçirildi.



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