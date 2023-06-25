Bodrum'da koylar milyon dolarlık yatları ağırlıyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki koylar, Kurban Bayramı öncesi lüks yatlara ev sahipliği yapıyor.

Her yıl turizm sezonunda sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişiyi ağırlayan ilçede, koylarda milyon dolarlık yat hareketliliği yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilinde hem yerli hem de yabancı turistte büyük bir artış yaşanan Bodrum'da, mavi yolculuk rotalarında da yoğunluk arttı.

Mavi ile yeşilin bütünleştiği koylarda demirlenen yatlardaki tatilciler, denize girerek, güneşlenerek dinlenme fırsatı buluyor.

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