"Yarasa adam" limitleri zorlayan atlayışlarla hava sporlarına dikkati çekmek istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Yarasa adam" limitleri zorlayan atlayışlarla hava sporlarına dikkati çekmek istiyor

AA

"Yarasa adam" limitleri zorlayan atlayışlarla hava sporlarına dikkati çekmek istiyor

MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak, yamaç paraşütünden atlayarak yaptığı sıra dışı ve limitleri zorlayan aktivitelerle hava sporlarına ilgiyi artırmayı amaçlıyor.

Koçak ile wingsuit pilotu Ferdi Toy, Fethiye'deki Babadağ'da gerçekleştirdikleri etkinlikte, 1700 metre pistinden paraşütle havalandı. Atlayıştan bir süre sonra iki sporcu, gökyüzünde paraşütlerinden ayrıldı.

Birbirini takip eden ikili, 210 kilometre hızla altlarında bulunan iki paraşütün yaklaşık 2 metre yanında geçti. Daha sonra tekrar paraşüt açan sporcular, Belcekız Plajı'na iniş yaptı. Gösteri, Toy tarafından aksiyon kamerayla kaydedildi.

Galata Kulesi, vinç, baz istasyonu direği gibi birbirinden farklı noktalardan atlayış yapan, yere yakın mesafelerde koyduğu hedeflerden ve direklerin arasından geçen Koçak, etkinlikleriyle ekstrem hava sporlarının yaygınlaşmasını hedefliyor.

Aynı zamanda Babadağ Teleferik Genel Müdürü olan Koçak, AA muhabirine, Babadağ'dan geçen yıl 198 bin uçuş yapıldığını söyledi.

Uçuşların çoğunluğunun ticari olduğunu hatırlatan Koçak, "Babadağ'ın yamaç paraşütü sporunu geliştirme ve sporcu yetiştirme anlamında tanınması gerekiyordu. Artık Babadağ, dünyadan birçok sporcunun ve okulun geldiği, yamaç paraşütü eğitimlerinin verildiği bir nokta. Babadağ deniz üzerinde 1000 metre irtifa veriyor ve bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Amacımız sadece turistik yamaç paraşütüyle bilinen Babadağ'ın, sportif havacılıktaki ekstrem branşlarda da etkin ve önemli bir merkez olabileceğini göstermek." dedi.

- "Etkinliği artık iki Türk'ün yapıyor olması bana göre çok değerli"

Koçak, bugüne kadar hep tek başına yaptığı wingsuit atlayışını, bu kez wingsuit pilotu Ferdi Toy ile gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Bulundukları yamaç paraşütlerinden gökyüzünde atladıklarını ve önlerindeki iki yamaç paraşütü arasından birine yaklaşık 2 metre mesafeden geçtiklerini anlatan Koçak, şunları kaydetti:

"Bu gibi etkinlikleri hep tek başıma yapıyordum. Etkinliği artık iki Türk'ün yapıyor olması bana göre çok değerli. Amaç, dünyada sportif havacılıkla ilgilenen herkesin, her branştan kişilerin burada eğitim yapabilmeleri ve dünyada ses getirecek ciddi projeleri için burayı planlamalarını sağlamak. Babadağ nisandan kasım sonuna kadar uçuş olan ve birçok ekstrem aktiviteleri yapabilecek imkanı sunan bir yer. Bu aynı zamanda Türkiye'nin turizm açısından dünyaya tanıtımına da büyük katkı sağlayacak."

Koçak, Babadağ Teleferik'in 25 yamaç paraşütçüsünü her anlamda desteklediğini, bu sporculardan birinin geçen yıl dünya şampiyonasında ilk 12'ye girdiğini söyledi.

Sporcunun 17 yaşında olduğunu vurgulayan Koçak, "Aslında bu başarı çocuğun, 10 sene sonra çocuk dünya şampiyonu olacağı anlamını taşıyor. Onun olması yeterli değil, yenilerinin yetişmesi lazım. Bizim yaptıklarımız sporun ve ekstrem işlerin Türkiye'deki gençler ve çocuklarda farkındalığını artıracak aslında. Farkındalık olmadığı için bazen iniş alanında çocuklar benimle İngilizce konuşmaya çalışıyor. Türkçe konuştuğumda önce çok şaşırıyor, sonra çok seviniyorlar." ifadelerini kullandı.

Sporcu Ferdi Toy da ekstrem hava sporlarının gerekli eğitimlerin ardından güvenle yapılabileceğini, bunun en güzel örneklerini göstermek için çaba gösterdiklerini kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fethiye'de denizde sürüklenen tekne kurtarıldı
YEREL HABERLER Fethiye'de denizde sürüklenen tekne kurtarıldı
Bodrumspor'da Orgill yolcu
YEREL HABERLER Bodrumspor'da Orgill yolcu
Muğla'daki fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'daki fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Muğla'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 76 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 76 göçmen ...
Bodrum'da koylar milyon dolarlık yatları ağırlıyor
YEREL HABERLER Bodrum'da koylar milyon dolarlık yatları ağırlıyor
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kazada yaralanan motosikletliye plaj havlusuyla gölge yaptılar
YEREL HABERLER Kazada yaralanan motosikletliye plaj havlusuyla gölge ...
Marmaris'te yanan ormandaki ceset, Belçika vatandaşının çıktı
YEREL HABERLER Marmaris'te yanan ormandaki ceset, Belçika ...
Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Bodrum'da fuhuş operasyonu; 19 kadın kurtarıldı, 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bodrum'da fuhuş operasyonu; 19 kadın kurtarıldı, 3 ...
Bodrum'a 2,5 günde 60 bin araç giriş yaptı; tatilciler plajlara akın etti
YEREL HABERLER Bodrum'a 2,5 günde 60 bin araç giriş yaptı; ...
Muğla'da kamyonetin kasasında 41 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da kamyonetin kasasında 41 düzensiz göçmen ...
Muğla´da takiple durdurulan kamyonun kasasından 41 kaçak göçmen çıktı - Yeniden
YEREL HABERLER Muğla´da takiple durdurulan kamyonun kasasından 41 ...
Muğla´da takiple durdurulan kamyonun kasasından 42 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER Muğla´da takiple durdurulan kamyonun kasasından 42 ...
Muğla Deneyap atölyeleri ilk mezunlarını verdi
YEREL HABERLER Muğla Deneyap atölyeleri ilk mezunlarını verdi
Muğla sahillerinde bayram tatili hareketliliği yaşanıyor
YEREL HABERLER Muğla sahillerinde bayram tatili hareketliliği ...
Bodrum'da bayram yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Bodrum'da bayram yoğunluğu yaşanıyor
Bodrum'a 48 saatte 35 binden fazla araç giriş yaptı
YEREL HABERLER Bodrum'a 48 saatte 35 binden fazla araç giriş yaptı
Muğla'da bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğu artıyor
YEREL HABERLER Muğla'da bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğu ...
Muğla'da silah ve uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da silah ve uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 ...
Labirent görünümlü Dalyan sazlıklarında bayram hareketliliği yaşanıyor
YEREL HABERLER Labirent görünümlü Dalyan sazlıklarında bayram ...
Marmaris'te orman yangını; ceset ateşe verilmiş (7)
YEREL HABERLER Marmaris'te orman yangını; ceset ateşe verilmiş (7)
Muğla'da kaçak içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da kaçak içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.