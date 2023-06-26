Fethiye'de denizde sürüklenen tekne kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gemiler Koyu önlerinde 14 metre uzunluğundaki bir teknenin sürüklendiği ihbarı üzerine KEGM'nin "KIYEM-5" isimli hızlı can kurtarma botu bölgeye sevk edildi.

Dümenindeki arıza nedeniyle sürüklendiği belirtilen tekne özel marinaya emniyetle yanaştırıldı.

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