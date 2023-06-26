Bodrum'da "2. Akdeniz Edebiyat Günleri" gerçekleştirildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Akdeniz Edebiyat Günleri'nde tarih ve edebiyat konuşuldu.

Bodrum Belediyesi ve Livaneli Vakfı organizasyonuyla gerçekleşen etkinlik Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, oturum öncesi yaptığı konuşmada, edebiyat ve tarihin birbirinden ayrılmaz iki disiplin olduğunu söyledi.

Anadolu gibi Bodrum'un da tarihsel sürecinde çok önemli şahsiyetlere ev sahipliği yapan bir coğrafya olduğunu belirten Aras, şunları kaydetti:

"Bodrum’da Tarihin Babası olarak adlandırılan Herodot doğmuştur ve yaşamıştır. Şimdi tarih edebiyat ilişkisini konuşurken Herodot’u kesinlikle anmak gerekiyor. Sonrasında da birçok edebiyatçı Bodrum’dan gelmiş geçmiş. Halikarnas Balıkçısı’nı konuşursak, çağımızın en büyük filozoflarından birisidir kendisi. O, tarihle edebiyatı eserlerinde çok somut bir şekilde birleştirmiş, Türkiye’nin ve dünyanın dikkatine sunmuş çok önemli bir şahsiyetimiz."

Livaneli Vakfı Genel Sekreteri Şule Bucak da açılış konuşması yaptı.

Gazeteci, Yapımcı, Yazar Fatih Türkmenoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı, Gazeteci Yazar Büşra Sanay ve Oyuncu, Yönetmen, Yazar Tamer Levent’in moderatörlüğünü gerçekleştirdiği oturumlar yapıldı.

Oturumların sonunda katılımcılar, Cumhuriyet ve eserler ile ilgili sorularına cevap verdi.

Aile fotoğraf çekiminin gerçekleştiği panel sonunda, konuşmacılara Bodrum Sağlık Vakfının özel gereksinimli öğrencilerinin çizimleriyle oluşan seramik eserler hediye edildi.





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