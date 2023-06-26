Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye gelerek uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen İran uyruklu M.R. ve E.S'yi kaldıkları otelin odasında yakaladı.

Odada ve zanlıların üstünde yapılan aramada, 722 gram reçine esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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