Marmaris'e lüks kruvaziyerle 460 turist geldi

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MUĞLA (AA) - Malta bayraklı lüks "Azamara Quest" adlı kruvaziyer, ABD'li ve İngiliz yolcularıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Antalya Limanı ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren 181 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz vatandaşı 460 yolcu ve 430 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Geminin gece saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edeceği kaydedildi.

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