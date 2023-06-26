Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya istifa etti

MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Bodrumspor'un başkanı Rıza Karakaya, görevinden istifa etti.

Karakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2009'da evlendiğini, daha sonra da Bodrumspor yönetimine girdiğini anlattı.

2010'da kızı Derin'in dünyaya geldiğini, ilerleyen süreçte de Süper Amatör'de başkan olduğunu, çocuğuyla beraber futbol takımını büyüttüğünü belirten Karakaya, "Arkadaşlarımla ve Goca Bodrum taraftarıyla beraber 5 ayrı Lig'de mücadele ederek Süper Lig kapısına kadar dayandık ve bugün 'çocuğumu sana emanet ediyorum' diyerek bu bayrağı daha ileriye götüreceğinden emin olduğum çok değerli büyüğüm Fikret Öztürk'e teslim ettim." ifadelerini kulandı.

Final maçının ardından yaptığı istifa açıklamasını hatırlatan Karakaya, şunları kaydetti:

"Final maçı sonrası ağzımdan çıkan istifa kelimesini yutmadan Bodrumspor taraftarı olarak hayatıma devam ediyorum. Bize babamızdan öğretilen 'Söz vermek başka şey vermeye benzemez, laf ağızdan çıkar.' Tutulmayan sözlerin bedelini çocuğum kadar sevdiğim Bodrumsporumuzun futbol takımı başkanlığını yani Bodrumspor A.Ş. başkanlığımı bırakarak ödüyorum. Helal olsun! Bodrum Belediyesi Bodrum Spor yani yelken, voleybol gibi birçok çocuğumuza birçok branşta spor yaptırdığımız dernek tarafıyla ilgili ise bir aylık süre devam ediyor. İlerleyen günlerde devam edip etmeme kararımı; bir çocuğuyla 12 yıldır beraber yürüdüğüm yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber vereceğim. İlerleyen günlerde A.Ş. olarak basın toplantısıyla devir teslim yapacağız."





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