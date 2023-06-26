Göcek açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Göcek Tersane Adası önlerinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

İçerisinde 2 kişinin bulunduğu tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendi.

Tekne, Göcek'teki marinaya yanaştırıldı.

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