Muğla açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 11 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen 11 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. ​​​​​​​

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Öte yandan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Fethiye ilçesindeki özel teknede rahatsızlanan bir kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim ettiği belirtildi.

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