Muğla'da iş yerinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş yerinde bulunan yılan doğal yaşam alanına salındı.

Kesikkapı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde evcil hayvan satan iş yerinde yılan olduğunu fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bir tavşan kafesine dolanan yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Ekipler tarafından muhafaza altına alınan yılan, yerleşim yerinden uzak bir alanda doğal yaşam alanına bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.