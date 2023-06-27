Dalyan'da turizmciler bayram hareketliliğinden memnun

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MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'nın turistik merkezlerinden Dalyan'da rezervasyonlar turizmcileri memnun etti.

Denizi, güneşi, kumsalları, doğal güzellikleri ve binlerce yıllık tarihi geçmişiyle ilgi çeken Muğla'nın önemli turizm destinasyonlarından Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'nde Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı.

Bölgede tekne turlarından antik kent ve doğa gezilerine, yöresel lezzet turlarından sportif faaliyetlere birçok gezi programının da organizesi yapılıyor.

Dalyan Mahallesi, 2 bin 500 yıllık kaya mezarları, caretta carettaları, Dalyan Kanalı, İztuzu Plajı ve her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği çamur banyolarıyla tatilcileri bekliyor.

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur, AA muhabirine, Dalyan'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediye belgeli toplam 12 bin yatak kapasiteli, her zevke ve keseye hitap eden konaklama tesisleri bulunduğunu söyledi.

- "Yıl içerisinde 1,5 milyon ziyaretçi ağırlıyoruz"

Tatilini Dalyan'da geçiren misafirlerin, raftingden cip safarisine her türlü deniz sporlarını yapabileceğini, bölgenin Fethiye, Göcek, Muğla ve Marmaris'e de çok yakın olduğunu belirten Yağmur, "Kurban Bayramı nedeniyle Dalyan'da hafta sonundan itibaren yoğunluk başladı. Bayramda otellerimizde yüzde 100'e yakın bir doluluğa ulaşacağız. Dalyan'ın en büyük özelliği butik bir bölge olması. Fethiye ve Marmaris'e yakın olması nedeniyle de misafirler genelde bölgeyi araçlarıyla tercih ediyor." dedi.

Yağmur, Dalyan'daki otellerin büyük bölümünün aile işletmesi ve butik olması nedeniyle talebin fazla olduğunu vurgulayarak, Dalyan'da bulunan 180 konaklama tesisi ve 200 restoranın bayramda yerli turistle bayram edeceğini dile getirdi.

Özellikle günübirlik ziyaretçi sayısının çok fazla olduğuna işaret eden Yağmur, "Dalyan, kültür ve tarih turizminin yanı sıra denizi, kumu ve plajları, organik ürünleri ile tercih sebebi. Yıl içerisinde yerli ve yabancı yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi Dalyan'ı tercih ediyor. Misafirlerimiz özellikle Dalyan Kanalı'nı gezerek İztuzu plajına gidip burada vakit geçiriyor. Sürdürülebilir turizm açısında bölgemiz ön plana çıkıyor." diye konuştu.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmeciler Birliği Başkanı Yücel Okutur ise bayramda Akdeniz'deki bütün otellerin tamamına yakınında doluluk olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin şu anda Avrupa'nın en cazip turizm ülkesi olduğuna vurgu yapan Okutur, şunları kaydetti:

"İyi bir turizm sezonu bekliyoruz. Dalyan yabancı turiste hitap ediyor ama yerli turist olarak da ziyaretçileri fazla. Çok yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Kurban Bayramı'nı dolu dolu geçireceğiz. Dalyan dünya çapında mucizelerle dolu bir bölge. Özellikle İztuzu sahilinde caretta carettalar, Dalyan Kanalı, Kaunos Antik Kenti ilgi çekiyor. Burada akşama kadar deniz göle, sabaha kadar göl denize akıyor. Bu mükemmel bir doğa olayı. Bu nedenle bölgemiz ülkemizin koruma altındaki en önemli alanları arasında yer alıyor."

Okutur, Ortaca'nın, Dalaman Havalimanı'na 15 dakikalık mesafede olduğunu, diğer ilçelerle de yakın konumda yer aldığını dile getirerek, bayram tatili boyunca misafirlerin bölgede eşsiz zaman geçirebileceklerini sözlerine ekledi.

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