Muğla'da polis ve jandarma ekipleri kara yolunda bayram denetimi yaptı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da jandarma ve polis ekipleri trafik ve yol güvenliği için denetim yaptı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşların ilgi gösterdiği Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça'ya giden yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayramda binlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği kıyı kesimlerde artan trafik nedeniyle Muğla'da polis ve jandarma trafik ekipleri, sabah saatlerinden itibaren turistik ilçelere giden kara yollarında sürücülerin yol güvenliği için uygulama yapıyor.

Özellikle İstanbul, Ankara ile yakın iller İzmir, Denizli ve Aydın'dan gelen ziyaretçiler il genelinde trafikte yoğunluğa neden oldu.

Menteşe uygulama noktasında denetim yapan polis ve jandarma ekipleri, sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasının hayat kurtardığını söyledi.

Sürücülerin bayramını kutlayıp uyarı broşürlerinden de veren ekipler, denetimlerin bayram boyunca devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan araç trafik yoğunluğunun devam ettiği kentte, Muğla girişinde de uzun araç kuyrukları oluştu.

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