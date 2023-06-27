Muğla'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da bayramlaşma töreni düzenlendi

AA

Muğla'da bayramlaşma töreni düzenlendi

MUĞLA (AA) - Muğla'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Muğla Menteşe Öğretmenevi'ndeki programda, Vali Orhan Tavlı, törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşların bulunduğu masaları gezerek, katılımcılarla tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşma törenine, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, siyasi patilerin il başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Buradaki törenin ardından Vali Tavlı ve beraberindekiler, Muğla'daki şehitlikleri ziyaret etti.

Tavlı ve beraberindekiler daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek bayramlaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Muğla'da polis ve jandarma ekipleri kara yolunda bayram denetimi yaptı
YEREL HABERLER Muğla'da polis ve jandarma ekipleri kara yolunda ...
Muğla'da dronla denetimde 18 sürücüye ceza kesildi
YEREL HABERLER Muğla'da dronla denetimde 18 sürücüye ceza kesildi
Muğla'da kara yollarında bayram hareketliliği yaşanıyor
YEREL HABERLER Muğla'da kara yollarında bayram hareketliliği ...
Bodrum´a 4,5 günde 100 bin araç giriş yaptı 
YEREL HABERLER Bodrum´a 4,5 günde 100 bin araç giriş yaptı 
Türkiye'nin dört bir yanından gelen Lösemili çocuklar bayramı Bodrum'da geçiriyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin dört bir yanından gelen Lösemili çocuklar ...
Dalyan'da turizmciler bayram hareketliliğinden memnun
YEREL HABERLER Dalyan'da turizmciler bayram hareketliliğinden memnun
Çağdaş Bodrum transferde gaza bastı
YEREL HABERLER Çağdaş Bodrum transferde gaza bastı
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Muğla'da iş yerinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Muğla'da iş yerinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Muğla açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
İstinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İstinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü hayatını ...
Fethiye'de mega yat O'Ptasia'ya yakıt ikmali yapıldı
YEREL HABERLER Fethiye'de mega yat O'Ptasia'ya yakıt ikmali yapıldı
Göcek açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
YEREL HABERLER Göcek açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya istifa etti
YEREL HABERLER Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya istifa etti
Bodrum'da bayram öncesi sokak satıcılarına operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Bodrum'da bayram öncesi sokak satıcılarına operasyon: ...
Marmaris'teki orman yangınında cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi
YEREL HABERLER Marmaris'teki orman yangınında cesedi bulunan kişinin ...
Marmaris'e lüks kruvaziyerle 460 turist geldi
YEREL HABERLER Marmaris'e lüks kruvaziyerle 460 turist geldi
Bodrumspor'da Karakaya bıraktı
YEREL HABERLER Bodrumspor'da Karakaya bıraktı
Bodrum'da hafriyat kamyonu ve beton mikserlerine ceza yağdı
YEREL HABERLER Bodrum'da hafriyat kamyonu ve beton mikserlerine ceza ...
Bodrum'a 3,5 günde 75 bin araç girdi, havayolu firmaları ek sefer başlattı
YEREL HABERLER Bodrum'a 3,5 günde 75 bin araç girdi, havayolu ...
Otomobil çöp konteyneri ve direğe çarptı; sürücü öldü, kızı yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil çöp konteyneri ve direğe çarptı; sürücü ...
4 bin kişinin yaşadığı Akyaka'nın nüfusu 60 bine ulaştı
YEREL HABERLER 4 bin kişinin yaşadığı Akyaka'nın nüfusu 60 bine ...
Yanan ormanda cesedi bulunan Mohammed'in son görüntüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yanan ormanda cesedi bulunan Mohammed'in son ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.