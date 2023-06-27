Muğla'da bayramlaşma töreni düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Muğla Menteşe Öğretmenevi'ndeki programda, Vali Orhan Tavlı, törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşların bulunduğu masaları gezerek, katılımcılarla tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşma törenine, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, siyasi patilerin il başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Buradaki törenin ardından Vali Tavlı ve beraberindekiler, Muğla'daki şehitlikleri ziyaret etti.

Tavlı ve beraberindekiler daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek bayramlaştı.

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