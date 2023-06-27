Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Bodrum'da halk plajının açılışında konuştu:

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Türkbükü'ndeki halk plajımızı Bodrumlu vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Halk plajları özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın konforlu tatil yapmaları için sunduğumuz bir hizmet." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkbükü ve Torba'daki halk plajları vatandaşın hizmetine sunuldu.

Türkbükü halk plajının açılış programına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz'in de aralarında olduğu yetkililer katıldı.

Protokol heyeti plajı ve sahil kısmını gezerek, yetkililerden bilgi aldı. İki ayda yapımı tamamlanan ve yaklaşık 400 vatandaşa hizmet edebilme kapasitesine sahip ücretsiz halk plajı, modernliğiyle dikkati çekti.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, gazetecilere, her yıl farklı bölgelere ücretsiz halk plajları açtıklarını söyledi.

Halk plajları projesinin aynı hızıyla devam ettiğini belirten Alpaslan, geçen yıl Antalya, Muğla ve İzmir'de 10 halk plajı açtıklarını ifade etti.

Bu yıl da ikisi Bodrum'da olmak üzere beş halk plajının daha hizmete girdiğini ifade eden Alpaslan, şöyle konuştu:

"Türkbükü'ndeki halk plajımızı Bodrumlu vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Halk plajları özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın konforlu tatil yapmaları için sunduğumuz bir hizmet. Her türlü imkanın olduğu sürdürülebilir, mavi bayraklı ve engelli vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılayabileceği plajlar. Sahile doğrudan cephesi olmayan ikinci bant otellerimizin misafirlerine de hizmet veriyoruz. Beş yıldız ayarında halk plajlarımız. 2019'dan bugüne kadar çok rağbet görüyor. Her yıl en az 5-6 tane ihtiyaç olan bölgelerde halk plajlarımızı açacağız. İnşallah insanımıza güzel, sağlıklı ve nitelikli hizmetler sunmuş oluruz."

Alpaslan, Türkbükü plajının yaklaşık 400 kişi kapasiteli olduğunu da belirterek, "Girişler ücretsiz olacak. Vatandaşlarımızın yeme-içme ve benzeri hizmetlerine piyasa koşullarına göre çok uygun fiyatlarda hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.