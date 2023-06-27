Fethiye'de salça kazanına düşen bebek tedavi gördüğü hastanede öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde salça kazanına düşmesi sonucu vücudunda yanık oluşan 2 yaşındaki bebek, 21 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çatalarık Mahallesi'nde, 6 Haziran'da salça kazanına düşen Ö.M.A, İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde yapılan tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Ö.M.A'nın yarın Fethiye'de defnedileceği belirtildi.

- Olay

İlçede 6 Haziran'da ailesi salça kaynatırken kazana düşen ve vücudunda 2. derece yanık oluştuğu belirlenen bebek, ilk müdahalesinin ardından ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilmişti.

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