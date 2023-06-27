Bodrum'da ada ve koylarda temizlik yapıldı

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MUĞLA (AA) - Bodrum Belediyesince, ada ve koylarda kıyı temizliği ve bakım çalışması yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyeye ait "Temiz Deniz" adlı tekne ile yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, adalar ve koylardaki ağaçların bakım ve budamasını, sarnıçların temizliğini gerçekleştirdi.



Koyları ziyaret eden teknelerden atılanları da toplayan ekipler, doğada yaşayan hayvanların ihtiyaçları için gıda ve su teminini de sağladı.

Kurban Bayramı öncesi Çelebi Adası, Adaboğazı, Karaada, Küçük Poyraz, Büyük Poyraz, Sinekli, Harıplı, Kamışlı, Koca Yalı, Dangır, Taşlı Yalı, Mıstan Yalısı, Sarnıçlı, Pabuç, Orak Adası, Kissebükü koylarında genel temizlik işlemleri tamamlandı.

Hem deniz turizmi hem de doğal yaşamın sürdürülebilirliği açısından büyük bir önem taşıyan temizlik çalışmaları ile Bodrum'a gelen misafirler, temiz ve bakımlı koylarda keyifli vakit geçirebilecekler. Yapılan çalışmalarla, doğal yaşam alanlarındaki canlıların da sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amaçlanıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un doğal güzelliklerinin korunması ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.​​​​​​​





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