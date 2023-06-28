Fethiye'de salça kazanına düşerek ölen bebeğin cenazesi defnedildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde salça kazanına düşmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanedeki 21 günlük yaşam mücadelesini kaybeden bebeğin cenazesi toprağa verildi.

İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde dün yaşamını yitiren Ö.M.A'nın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Fethiye'ye getirilen cenaze evinin önünde helallik alındıktan sonra, Değirmenbaşı Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.

- Olay

İlçede 6 Haziran'da ailesi salça kaynatırken kazana düşen ve vücudunda 2'nci derece yanık oluştuğu belirlenen 2 yaşındaki Ö.M.A, ilk müdahalesinin ardından ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edilmişti. Ö.M.A, tedavi gördüğü hastanede 21 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetmişti.





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