Ölüdeniz ve Akyaka'da tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu

Demir yollarında neden taşlar olur?

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın gözde turistik mahalleleri Akyaka ve Ölüdeniz'in girişlerinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayramın ikinci gününde çoğunlukla İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta'dan araçlarıyla gelen tatilciler, Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi girişinde yoğunluğa neden oldu. Tatilciler, araç kuyruğu nedeniyle mahalleye girmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Akyaka'daki giriş ile çıkış noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak için çok sayıda jandarma trafik timi görev yaptı. Araç kuyrukları dron ile izlendi.

Akyaka'ya 4 saatte binlerce aracın giriş yaptığı belirtildi.

Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda da uzun araç kuyrukları nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Uzun süre araçlarında bekleyen bazı tatilcilerin yol kenarından yürüyerek deniz ulaşmaya çalıştığı dikkati çekti.





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