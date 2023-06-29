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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Datça'da makilik alanda yangın başladı

AA

Datça'da makilik alanda yangın başladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Datça Mahallesi Kargı mevkisinde otluk ve makilik alanda yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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