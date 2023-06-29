GÜNCELLEME - Datça'da makilik alanda yangın başladı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Datça Mahallesi Kargı mevkisinde otluk ve makilik alanda yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Yangına havadan 6 uçak, 10 helikopterle karadan ise 50 arazöz ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için mücadeleyi sürdürüyor.

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