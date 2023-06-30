Datça'da makilik alanda çıkan yangında 25 hektarlık alan zarar gördü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 25 hektarlık alan yandı.

Datça Mahallesi Kargı mevkisinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 10 helikopterle havadan müdahale edildi. Karadan ise 50 arazöz ve yangın söndürme işçileri yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında 25 hektarlık alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Yangının enerji hatlarında çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, yangının Kargı Mahallesi Bayrak tepesinde bulunan dev Türk bayrağına sıçramaması için hava araçlarının sürekli bu alana su bıraktığı görüldü. Bölgedeki yangının söndürülmesiyle aynı alanda kara ekipleri de soğutma yaptı.

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