Muğla'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sefa K. idaresindeki 06 BEV 962 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Fethiye-Antalya kara yolunda aynı istikamette giden Kemal Ş. yönetimindeki 48 F 4462 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yol ortasındaki aydınlatma direğini deviren Kemal Ş'nin kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek durabildi.

Sürücülerin yara almadığı kazada 48 F 4462 plakalı otomobilde bulunan Alime A. Hilal Umay A. Nesibe Ş. Mehmet Efe A. Emir Efe A. ile Raziye Gizem Ş. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere ulaştırılarak tedavi altına alındı.

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