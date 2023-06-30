Marmaris'te tekne turlarında bayram tatili yoğunluğu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinde gezi tekneleriyle yapılan günübirlik mavi turlarda tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Yabancı turistlerin yanı sıra bayram tatilini Marmaris'te geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, Güney Ege'nin mavi ile yeşilin kucaklaştığı ender güzellikteki koylarını yakından görmek için tekne turlarına katıldı.

Marmaris, Hisarönü ve Gökova körfezlerinden demir alan teknelerde sabah saatlerinde yerlerini alan tatilciler, Ege'nin mavi sularına açıldı.

Koylarda verilen molalarda bol bol yüzen turistler, bayram tatilinin tadını çıkardı.

Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, AA muhabirine, bayram boyunca deniz turlarının yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Uzun bayram tatilinin denizcilere katkı sağladığını belirten Bağlı, "Marmaris'te günübirlik tur tekneleri bayram boyunca dolu olarak turlara çıktı. Guletler ise bayram boyunca mavi turlarda misafirlerine keyifli zamanlar yaşattı." dedi.

Bağlı, iskelelerde tekne kalmadığını, bütün teknelerin turda olduğunu kaydetti.

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