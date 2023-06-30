Bodrum'da ressam Nezir Korkmaz'ın eserleri sergileniyor

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde ressam Nezir Korkmaz'ın Paris'ten getirilen 30 eserinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Belçika Kraliyet Akademisi tarafından altın madalyalı sanatçı unvanı da bulunan Korkmaz'ın sergisi, Göltürkbükü Touch Sanat Galeri'sinde açıldı.

İnci Aytaç'ın ev sahipliğinde açılışı gerçekleşen etkinlikte Devrim Erbil'in yanı sıra Yasemen Latife Ayvaz, Seval Koşal gibi sanat camiasından önemli isimler açılışta yer aldı.

Nezir Korkmaz'ın Paris'ten getirilen 30 eserinin yer aldığı sergi 5 Temmuz'a kadar açık kalacak.

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